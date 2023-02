Por que a arma disparou e matou advogado em sala de ressonância?

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O tiro atingiu o abdômen do advogado

A Polícia Civil investiga a morte do advogado Leandro Mathias, atingido por um disparo da própria pistola enquanto acompanhava a mãe em uma ressonância magnética em São Paulo. As informações são do site UOL.

continua após publicidade .

Por que isso aconteceu?

A ressonância é um exame em que o aparelho cria um forte campo magnético. Por isso, não é recomendada a utilização de nenhum objeto de ferro, inclusive dentro do corpo como Stent e DIU.

Quando a máquina foi acionada, o campo magnético do equipamento atraiu a arma da cintura e ela disparou. Dentro do aparelho de ressonância existe um campo magnético muito potente, como se fosse um grande imã.

continua após publicidade .

Quando a máquina de ressonância foi acionada, o magnetismo puxou a arma de fogo da cintura do advogado e, como um imã, levou-a para o interior do equipamento.

A arma, então, afixou-se na máquina e realizou um disparo.

Investigação

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo pelo 14º Distrito Policial. Ele possuía autorização para portar a pistola.

continua após publicidade .

Leandro assinou um termo em que concordou com as orientações para acessar a área. Mesmo assim, entrou na sala com uma pistola 9 milímetros, pente extra e 30 munições.

O tiro atingiu o abdômen do advogado. O advogado foi socorrido no Hospital São Luiz, onde estava internado desde o dia 16 de janeiro.

Entretanto, apenas a perícia do núcleo de balística poderá determinar se a colisão com a máquina de ressonância ou o próprio magnetismo foi responsável pelo disparo, que atingiu Leandro na região do abdômen.

Siga o TNOnline no Google News