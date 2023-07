"Por favor, não fale comigo": recados 'sincerões' viralizam na web

Siga o TNOnline no Google News

Quem nunca sentiu vontade de deixar um recado em um papel e colá-lo bem à vista no ambiente de trabalho? Em tom de brincadeira, muitos profissionais realizaram esse desejo como uma "medida drástica" para manter o foco nas tarefas durante o expediente.

Pessoas que trabalham em diferentes áreas participaram da "trend" nas redes sociais, colando na cadeira do escritório frases como: "Orem por mim que hoje 'tô' só por um milagre", "Não me chame para um café (pois eu irei)" e "Por favor, não fale comigo (sou tagarela e me distraio fácil)".

"É um movimento de interação entre as pessoas depois que voltamos a trabalhar nos escritórios. Uma maneira de colocar uma 'tag' que eu teria no WhatsApp, mas no presencial", explica a psicóloga Tallita Kemmer, especialista em desenvolvimento organizacional da Merkis.

"A gente pensou nas frases que a gente mais fala no nosso dia a dia, essa correria das funções", conta o responsável pela empresa, João Paulo Moraes Ribeiro.

Brincadeiras como essas ajudam a deixar o clima mais leve e criar conexões entre as pessoas, segundo a educadora Ligia Oliveira. No entanto, também é preciso ter bom senso e ponderar as situações.

Com informações do G1.

