Por engano, mulher recebe conta de luz de R$ 12,3 bilhões

Uma mulher, de 50 anos, levou um susto enorme ao se deparar com o valor do talão de energia após duas semana de benefício. Geralmente, a despesa mensal de energia de Brenda McCossick fica em torno de £ 50 - equivalente a R$ 325 -, mas o último valor ultrapassou essa média. A moradora do Reino Unido recebeu uma conta de £ 1,9 bilhão, ou R$ 12,3 bilhões.

A companhia responsável pela distribuição de energia elétrica, Shell Energy, teria enviado um boleto por engado à mulher. “Eu sabia que o valor estava subindo devido ao aumento das contas de energia, mas não podia acreditar. Deve ser um recorde para a maior conta de energia de todos os tempos”, diz Brenda.

“Eu costumo desligar as luzes quando saímos de uma sala e me certifico de que somos o mais ecológicos possível, então eu sabia que não poderia estar certo”, relata Brenda.

Ao reclamar com a empresa, a mulher conseguiu ser ouvida e o valor real de sua conta de luz chegou: apenas £ 46 — R$ 299. “Este foi um erro em nosso aplicativo que afetou um pequeno número de clientes, e não esperamos que Brenda pague pelo fornecimento mundial de gás”, informou a Shell Energy, conforme o jornal britânico The Mirror.