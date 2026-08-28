População brasileira cresce, porém cada vez mais devagar; veja novos cálculos do IBGE

O Brasil chegou a uma população estimada em 214,2 milhões de habitantes em 2026, segundo as Estimativas da População, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população cresce em ritmo cada vez menor, segundo o estudo, que revelou aumento populacional de 0,37%, um pouco abaixo do registrado entre 2024-2025, de 0,39%.

A desaceleração do crescimento populacional acelera o envelhecimento da população e reduz a proporção de pessoas em idade ativa, o que ameaça a sustentabilidade da previdência social, pressiona o sistema de saúde e, teoricamente, reduz o potencial de crescimento econômico do País. É o que se chama de fim do bônus demográfico (quando a maioria da população está em idade economicamente ativa).

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Os Estados do Rio de Janeiro, Alagoas e Rio Grande do Sul têm as menores taxas de crescimento. Já os Estados de Roraima, Santa Catarina e Mato Grosso apresentaram os maiores índices, sendo os únicos a apresentarem valores maiores que 1%.

A capital com maior taxa de crescimento geométrico no período 2025-2026 é Boa Vista, com 3,2%. E, refletindo a tendência observada no Censo 2022, algumas capitais apresentaram redução populacional em relação a 2025: Salvador (-0,17%), Natal (-0,13%), Belém (-0,08%) e Belo Horizonte (-0,02%).

O grupo de municípios com até 20 mil habitantes é aquele que, proporcionalmente, apresentou maior número de municípios com decrescimento populacional (40,2% do total). Por outro lado, os municípios com população entre 100 mil e 500 mil habitantes são os que mais apresentaram crescimento acima de 1%. Entre os municípios com mais de 1 milhão de habitantes, o único a crescer mais de 1% em relação a 2025 foi Manaus.

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Os cinco municípios mais populosos do país são São Paulo, com 11.911.337 pessoas; Rio de Janeiro, com 6.731.133 moradores; Brasília, com estimativa de 3.009.996 pessoas; Fortaleza, com 2.582.360 habitantes; e Salvador, que conta com 2.559.945 moradores, de acordo com o novo estudo. Juntos, os cinco municípios somam 26.794.771 pessoas, o equivalente a 12,5% da população total do País.

As 27 capitais da federação concentram uma população de 49,4 milhões de habitantes, o equivalente a 23,1% da população total. Entre elas, Palmas, com 333.154 pessoas; Vitória, com 343.935 habitantes; e Rio Branco, com estimativa de 390.038 moradores, são as capitais menos populosas.

O estudo é considerado importante porque serve de parâmetro para o Tribunal de Contas da União (TCU) calcular o valor do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de ser referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.