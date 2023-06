Ponte suspensa desaba sobre o rio Ganges na Índia; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Uma ponte suspensa desabou sobre o rio Ganges na Índia, na tarde deste domingo (4). Pedestres filmaram o exato momento em que a estrutura gigantesca começou a ruir e cair sobre a água. Um vigilante está desaparecido.

De acordo com informações do site Metrópoles, a ponte tinha quatro pistas e aproximadamente três quilômetros de comprimento. Não há outras vítimas, pois a estrutura ainda estava em processo de construção na cidade de Bhagalpur, no estado de Bihar.

O ministro chefe de Bihar, Nitish Kumar, criticou a construtora SP Singla, responsável pela obra. Ele determinou uma investigação para identificar os responsáveis pela tragédia. A mesma empresa já é alvo de processos por outros casos de desabamento de obras.

Segundo o portal India Today, já foram gastas mais de 17 bilhões de rúpias na ponte, o que equivale a cerca de R$ 1 bilhão.

Veja o vídeo da queda:

Vídeo: ponte suspensa desaba pela segunda vez na Índia → https://t.co/xrx0xDAYN1 pic.twitter.com/5K45INWoEk — iG Último Segundo (@ultimosegundo) June 5, 2023

