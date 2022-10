Ponte despenca com caminhão em cima e deixa homens ilhados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma foto do veículo foi tirada por populares antes do socorro chegar ao lugar

Na manhã desta terça-feira (11), uma ponte despencou com um caminhão e deixou quatro homens ilhados em Ibicaré, no Oeste catarinense.. O veículo foi levado pela forte correnteza. Segundo os bombeiros, que atenderam a ocorrência na região de Linha do Cedro, ninguém ficou ferido.

continua após publicidade .

A ponte se rompeu enquanto o caminhão, que estava ocupado somente pelo motorista, passava por ela. Outros dois homens, que haviam descido do veículo para analisar o local, conseguiram ajudar o motorista a sair do caminhão, segundo os bombeiros.

-LEIA MAIS: Hospital entrega pernas amputadas à família em caixa de papelão

continua após publicidade .

Uma quarta pessoa, que estava dentro de outro carro, também ficou ilhada. As vítimas se abrigaram em um pedaço de terra que não cedeu com a correnteza.

Os socorristas conseguiram conduzir as vítimas em segurança às margens do rio por uma tirolesa. Um cabo de aço lançado da viatura foi ancorado pelos homens em uma árvore, segundo os bombeiros.

Segundo a equipe de resgate, o caminhão não estava mais no local quando os socorristas chegaram. Uma foto do veículo foi tirada por populares antes do socorro chegar ao lugar.

continua após publicidade .

Fortes chuvas atingem regiões do estado desde segunda-feira (10). Há previsão de chuva para algumas cidades de Santa Catarina na quarta-feira (12).

As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News