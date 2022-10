Ponte desaba na Índia e 134 pessoas morrem; assista o vídeo

Da Redação

Um total de 134 pessoas morreram após uma ponte desabar na Índia, no último domingo (30). Uma câmera de segurança registrou o momento em que um grupo de pessoas está tirando fotos no local, quando os cabos da ponte cedem e as vítimas caem no rio Machchhu. Veja no final da matéria.

A ponte suspensa está localizada no Estado de Gujarat, na região Oeste do país. Além dos mortos, 170 pessoas ficaram gravemente feridas, conforme autoridades locais. "As pessoas estavam penduradas na ponte após o acidente, mas escorregaram e caíram no rio quando ela desabou", disse Raju, uma testemunha.

De acordo com informações, cerca de 400 pessoas teriam comprado ingressos para entrar na ponte e celebrar os festivais de Diwali e Chhath Puja. A estrutura, datada da era colonial, havia reaberto há menos de uma semana, após ter ficado fechada durante meses para reforma.

Dentre as vítimas fatais, 35 delas tinham menos de 14 anos, conforme uma lista divulgada pela agência de notícias Reuters. As autoridades abriram um caso criminal para investigar o que é um dos acidentes mais mortais do país, nos últimos 10 anos.

A polícia local prendeu noves suspeitos, entre eles pessoas responsáveis pela reforma, manutenção e gerenciamento da ponte. Sandeepsinh Zala, diretor da cidade de Morbi, disse que a empresa Oreva, responsável pela manutenção da ponte há 15 anos, não deu nenhuma informação de que estava reabrindo a via à administração municipal. "Nós não emitimos nenhum certificado de aptidão para eles", disse Zala.

Assista abaixo o momento em que a ponte desabou, além de registros que mostram os turistas agarrados à estrutura para não caírem no rio: null - Vídeo por: tnonline





Fonte: Informações do g1.

