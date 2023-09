Ponte de Ferro sobre Rio das Antas é derrubada pelas águas no RS, onde mortos já chegam a 39

A tradicional ponte de ferro que liga Farroupilha a Nova Roma do Sul, no Rio Grande do Sul, foi destruída após o transbordamento do Rio das Antas, conforme o governo estadual. A situação foi provocada pela passagem do ciclone extratropical pelo litoral gaúcho que deixou ao menos 39 mortos, de acordo com o último balanço divulgado nesta quinta-feira, 7, feriado da Independência do Brasil. Nas redes sociais, internautas demonstraram apreensão, diante da destruição da estrutura provocada pela força das águas. Em alguns perfis, era possível ver imagens da ponte, inaugurada na década de 1930, em um dia normal e no dia da enchente da última segunda. "A ponte do Rio das Antas, lá perto de onde nasci, tinha 22 metros de altura. Eu andei muitas vezes nesta ponte. Quando eu vi o vídeo da água arrancando a ponte inteira, eu fiquei apavorado", disse o internauta Isaac Schrarstzhaupt. "Enfrentamos a maior adversidade já testemunhada por nossa querida comunidade, com a triste notícia da destruição de nossa ponte devido às enchentes do Rio das Antas. Neste momento de desafio, é importante lembrar que a história de Nova Roma do Sul foi forjada com trabalho árduo, esforço incansável e uma resiliência inabalável", afirmou Douglas Favero Pasuch, prefeito de Nova Roma do Sul. Pasuch disse que o governo estadual assegurou que não medirá esforços para auxiliar o município na reconstrução da ponte. "Unidos, superaremos este desafio e emergiremos ainda mais fortes", acrescentou o prefeito de Nova Roma do Sul.

Conforme balanço do governo estadual divulgado no fim da tarde da quarta-feira, 6, ao menos 18 rodovias ainda apresentavam bloqueios totais ou parciais, entre elas a ERS-448, com interdição total entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, na altura do km 37. Como citado anteriormente, no trecho, houve o transbordamento do Rio das Antas e a ponte foi derrubada. Para se deslocar entre os dois municípios, o motorista precisava seguir pela ERS-122, entrar em Antônio Prado e utilizar a ERS-437.