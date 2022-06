Ponte cai durante cerimônia com prefeito de Cuernavaca, no México

Da Redação

Na cidade de Cuernavaca, no México, uma ponte suspensa caiu durante cerimônia com presença do prefeito, na terça-feira (7).

No momento da queda, vários políticos passavam pela estrutura. De acordo com a imprensa local, aproximadamente 20 pessoas estavam transitando ali e oito foram encaminhadas para o hospital para receber atendimento médico, duas delas com lesões mais graves.

As autoridades da região confirmaram que entre os acidentados estavam o prefeito da cidade, sua esposa, quatro vereadores, jornalistas e um administrador municipal.

O governador da região se posicionou nas redes sociais em apoio aos moradores e aos envolvidos.

"Lamento muito o acidente que o prefeito de Cuernavaca José Luis Uriostegui, sua esposa, equipe de trabalho e correspondentes da mídia sofreram alguns momentos atrás durante a inauguração do Paseo Ribereño. Espero sinceramente que não haja feridos graves", disse Cuauhtémoc Blanco.

"Paseo Ribereño" é o nome de um trajeto em passarela suspensa que liga o Parque Porifirio Diaz a uma rua local. Um dos rios dessa atração turística passa embaixo da ponte que caiu.

A equipe de proteção civil do estado foi enviada ao local para ajudar e todos foram socorridos.

