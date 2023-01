Pônei é flagrado 'esperando ônibus' e viraliza na internet; assista

Da Redação

flagrante aconteceu no município de Palhoça, em Santa Catarina

Os internautas não perdem uma oportunidade sequer de fazer piada. Nos últimos dias, um vídeo de um pônei no ponto de ônibus surpreendeu a todos e viralizou nas redes sociais. O registro curto, mas inusitado, gerou diversos memes.

O flagrante aconteceu no município de Palhoça, em Santa Catarina, e nas imagens é possível ver o animal embaixo da estrutura a poucos metros de uma mulher, que esperava o transporte público. Veja no decorrer da matéria.

O vídeo circula principalmente no Twitter, e os internautas não perderam tempo e relacionaram o pônei que "esperava o ônibus" com as suas realidades. "Aí eu estou no ponto do ônibus e vem a seguinte pergunta: 'você está esperando o ônibus?' Não, não eu estou esperando o meu pônei chegar", brincou um seguidor.

Em abril de 2021, o animal ficou conhecido, na mesma região, após visitar uma farmácia tranquilamente. A passagem pelo estabelecimento foi curta, chamou a atenção de clientes e funcionários.

Veja:

Coisas da Palhoça... 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/XN6G2bSpT8
January 4, 2023





O pônei

Sérgio Althoff, doutor em biologia animal, concedeu uma entrevista ao portal ND+ e afirmou que os pôneis são cavalos exóticos na América do Sul. Eles não são naturalmente "brasileiros", eles chegaram ao continente com os colonizadores. O estudioso afirma que "tanto eles [pôneis] quanto nós seres humanos, invadimos o espaço das espécies já existentes neste continente".

O profissional também explicou que o indivíduo que transportou o animal para o lugar, pode ter problemas. “Se ele estiver sem água ou sofrer algum acidente, o dono pode ser enquadrado no crime de maus-tratos”, informou.

Além disso, Althof alertou que em algumas cidades é proibido o tráfego desses animais nas ruas. Entretanto, há locais em que a circulação é livre, proporcionando o maior número de cavalos vistos em ruas.





