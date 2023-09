Pombos invadem apartamento e causam prejuízo de quase R$ 90 mil

Uma invasão a um apartamento de Londres, na Inglaterra, está dando o que falar nas redes sociais. Acontece que os donos do imóvel localizado na capital inglesa despejaram os inquilinos e deram um prazo de quatro semanas para eles deixarem o imóvel. Após o período estipulado, os proprietários foram até o endereço conferir como estava o espaço e tiveram uma surpresa desagradável: cerca de 40 pombos eram os novos moradores.

De acordo com a imprensa local, o cheiro do apartamento estava insuportável, visto que as aves defecaram por toda parte. Conforme a empresa de controle de pestes contratada pelos donos, o inspetor encarregado precisou visitar o local com EPI (equipamento de proteção individual) completo. Isso incluiu um respirador motorizado, devido aos riscos à saúde e à segurança apresentados pelas aves e pelas fezes.

Inicialmente, haviam suspeitas de que alguma janela havia sido deixada aberta, no entanto, logo depois foi confirmada que na verdade a porta do pátio ficou escancarada. Todo o apartamento precisou ser esvaziado, limpo, redecorado e reformado. O prejuízo dos proprietários chegou a quase R$ 90 mil.

