Policial salta de helicóptero para capturar suspeito de furto em mar

O adolescente foi apreendido por cometer um furto

Uma ação da Polícia Militar (PM) chamou a atenção das pessoas que estavam próximas à praia de Mucuripe, em Fortaleza, no Ceará, por se assemelhar a cenas cinematográficas. De acordo com as autoridades, um adolescente tentou fugir nadando pelo mar depois de cometer um furto, porém, uma equipe da PM se mobilizou para capturar o jovem, inclusive, com o auxílio de um helicóptero.

Para que ele não conseguisse escapar dos agentes de segurança, um policial saltou na água para pega-lo. Um vídeo feito por um morador registrou a ação rápida da polícia. (Assista logo abaixo)

Nas imagens, é possível notar que o adolescente é cercado. Sem ter para onde ir, ele nada em direção à praia, onde havia mais policiais o aguardando.

Segundo a Polícia Militar, o jovem confessou envolvimento no delito e foi conduzido à Delegacia da Criança e Adolescente, onde está sendo realizado o procedimento cabível.

O trabalho desenvolvido pela equipe de segurança atraiu diversos olhares, pois o local onde houve a perseguição e a captura é um dos mais visitados na orla da capital cearense.

Assista:

