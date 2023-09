Policial reage a assalto e atinge bandido com quatro tiros

Um assaltante levou quatro tiros na tarde deste sábado (23/09) após um policial à paisana reagir a um roubo e atirar. A tentativa de roubo ocorreu dentro de uma unidade das Lojas Americanas, no Guarujá, litoral de São Paulo. Além do homem ferido, um suspeito foi preso e outro conseguiu fugir.

Segundo a Polícia Militar de São Paulo (PMSP), o trio tentou assaltar a unidade das Lojas Americanas, localizada na Avenida Thiago Ferreira, no bairro Itapema, por volta das 13h20. O policial não teve ferimentos.

A prefeitura do Guarujá afirma que o suspeito baleado tem 21 anos e foi socorrido pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) às 13h40.

Em nota, a nota da prefeitura informou que o assaltante apresentava ferimentos por arma de fogo na cabeça e no tórax, além do braço e da perna direita. Ele foi levado para o Hospital Santo Amaro, mas não resistiu.

Lojas Americanas

Em nota, a Americanas afirma que “os protocolos de monitoramento e segurança foram imediatamente acionados e possibilitaram a pronta ação das autoridades”. Ainda segundo a empresa, o roubo não foi concluído e os protocolos contribuíram “para a prisão dos criminosos”.

“Apesar do susto, nenhum funcionário ou cliente ficou ferido. A companhia está colaborando com as autoridades para elucidação do caso”, diz.

