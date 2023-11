Policial que recusou ajudar jovem negro responderá criminalmente

A policial militar que recusou ajudar um jovem negro ameaçado por um homem armado em São Paulo responderá criminalmente e disciplinarmente por omissão. A informação é da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Em nota, a SSP-SP disse que a conduta dela foi considerada grave e que “não condiz com as expectativas da sociedade e muito menos com as responsabilidades do profissional de segurança pública, que deve agir prontamente sempre que presenciar um crime, estando ou não em serviço”.

- LEIA MAIS: PM fardada se nega a ajudar jovem que era ameaçado por homem armado

O caso aconteceu no último domingo (12) na frente da estação de metrô Carandiru, na zona norte de São Paulo. Além da recusa a ajudar, a policial chegou a agredir o jovem com um chute na barriga.

Assista o vídeo:

Homem armado ameaça jovem negro e policial fardada se recusa a ajudar e ameaça jornalista

Ajudem a identificar os dois pic.twitter.com/6kPeMOAWY0 — Aquiles Marchel Argolo (@Aquiles_Argolo) November 14, 2023







