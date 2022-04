Da Redação

Policial penal morre após ser atacada por cobra jararaca

Um acidente com um animal peçonhento tirou a vida de uma policial penal, identificada como Luciene Pedroza Moreira Santos, de 44 anos. A mulher foi picada por uma cobra jararaca, no sítio onde ela morava com a família, em Campo Verde, Mato Grosso.

continua após publicidade .

De acordo com o Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso (Sindspen), na quarta-feira (20), Luciene estava recolhendo roupas no varal de casa, quando foi picada pela jararaca.

Luciene foi socorrida pelo marido, que também é policial penal, e encaminhada para um hospital do município. Conforme o sindicato, não havia soro antiofídico na unidade.

continua após publicidade .

No entanto, ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Rondonópolis. Ao chegar na unidade, os médicos disseram que Luciene teve complicações renais e precisaria ser transferida para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para fazer hemodiálise.



O marido dela disse que a policial penal entrou no hospital consciente e falando.

No dia seguinte, o quadro de saúde de Luciene se agravou e foi identificado um coagulo na cabeça dela. A policial penal precisou fazer uma cirurgia para retirar o coágulo, porém, não resistiu e morreu na segunda-feira (25).

continua após publicidade .

Luciene deixa dois filhos.

Com informações do g1.