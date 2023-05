Policial penal é presa suspeita de abusar do próprio filho de 7 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi denunciado por uma amiga da acusada

Uma policial penal foi presa pela Polícia Militar (PM) na manhã desse domingo (7) suspeita de abusar sexualmente do próprio filho, de 7 anos. O caso foi registrado na comunidade Carmo do Macacoari, no Amapá. Quem denunciou o caso à polícia foi uma amiga da acusada, que estava hospedada na residência da mulher.

continua após publicidade .

A denunciante informou que, por volta das 5h30 da manhã, ouviu gemidos e barulhos de beijo no quarto em que estava dormindo. Conforme a testemunha, ela levou um susto ao acender a lanterna do celular e se deparar com a policial penal com a criança em atos libidinosos.

A mulher ainda relatou que mãe e filho estavam sem roupas e se beijando.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Mãe que obrigava filha de 13 anos a se prostituir por R$ 50 é presa

A amiga da infratora acionou a PM rapidamente. A acusada foi presa em flagrante e conduzida para o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) do Pacoval para as devidas providências. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar para proteção.

Durante o interrogatório, a suspeita informou que havia ingerido muitas doses de gin, durante a noite e a madrugada, mas não se lembrava do suposto abuso. Ela negou ter abusado do próprio filho.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News