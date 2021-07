Policial morre após colisão entre viaturas da PM; Assista

Da Redação

Neste domingo (18), pouco antes de uma da manhã, uma viatura da Polícia Militar (PM) de São Paulo bateu contra outra viatura e capotou em Osasco, na região metropolitana da capital. O impacto foi forte e a trajetória do veículo provocou a morte de um policial que foi ejetado para fora no asfalto.

Segundo as informações no local, a PM estava em perseguição após uma ocorrência quando colidiu com a outra equipe, causando o descontrole na direção e o acidente fatal em via pública.

