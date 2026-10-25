Policial militar morre após passar mal em fila de votação

Um policial militar de 50 anos morreu na manhã deste domingo (25) após passar mal enquanto aguardava na fila de votação em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A vítima, identificada como Venicius Rodrigues dos Santos, era sargento da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Sudoeste. Até o momento, a causa da morte não foi informada.

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O incidente ocorreu em frente à Escola Municipal Cláudio Manoel da Costa, localizada na região central do município. Segundo informações da TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia, o eleitor começou a se sentir mal e caiu. Os primeiros socorros foram prestados imediatamente por outros eleitores que estavam no local e pela coordenadora da seção eleitoral, que também atua como socorrista.

Na sequência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, com o apoio de policiais militares que atendiam à ocorrência, iniciou o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. O procedimento de reanimação durou mais de 20 minutos, mas o sargento não resistiu e teve a morte constatada no próprio local. Após a chegada dos familiares, o corpo foi removido por uma ambulância do Samu.

Nota da PM

"Na manhã deste domingo (25), um policial militar de 50 anos morreu após sofrer um mal súbito na região da Praça Sá Barreto, em Vitória da Conquista. Por volta das 7h18, uma guarnição da 77ª CIPM foi acionada pelo CICOM após receber a informação de que um policial militar estaria passando mal nas proximidades do Tiro de Guerra. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que já realizava os procedimentos de emergência. A equipe médica efetuou manobras de reanimação por aproximadamente 40 minutos, porém, apesar dos esforços empregados, o óbito foi constatado no local. Uma guarnição da CIPE Sudoeste também esteve presente e adotou os procedimentos relacionados aos pertences funcionais que estavam sob a posse do policial. A ocorrência foi devidamente registrada para adoção das providências cabíveis."



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Com informações do g1