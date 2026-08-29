Policial militar de folga é morto em assalto na Marginal Tietê

O policial militar Paulo Roberto Lima Pereira, de 44 anos, foi morto durante um assalto na noite de ontem, 28, na Marginal Tietê, na saída da Rodovia Ayrton Senna. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava de folga e havia parado seu Volkswagen Jetta preto para verificar um problema no pneu quando foi abordado por três suspeitos.

Segundo a investigação, um dos criminosos surpreendeu o policial por trás e o imobilizou pelo pescoço. Os outros dois teriam passado a agredi-lo, dando início a uma luta corporal. Um agente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) que passava pelo local relatou ter visto os três homens saírem da margem do rio e se aproximarem da vítima. Na sequência, ouviu disparos e viu o grupo fugir.

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Durante a ação, os suspeitos teriam percebido que Paulo Roberto era policial e tomado sua arma particular, de calibre .45. Conforme a investigação, o PM foi atingido por um disparo feito com a própria arma, que acabou levada pelos criminosos.

O policial foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos. O Jetta, os demais pertences pessoais e a arma pertencente à Polícia Militar permaneceram no local.

A Polícia Civil também apura se o crime pode estar relacionado a um possível modus operandi de criminosos que usam pedras para provocar danos em veículos e obrigar motoristas a parar. A suspeita é de que integrantes do grupo permaneçam escondidos nas proximidades, inclusive em uma área de vegetação além da mureta, para abordar os motoristas quando eles deixam os carros. Até o momento, porém, essa é apenas uma hipótese da investigação, e não há confirmação de que tenha sido essa a dinâmica usada contra o policial.

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O caso foi registrado como latrocínio no 73º Distrito Policial (Jaçanã).

Veja nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sobre o caso:

"As forças de segurança atuam de forma integrada, com patrulhamento ostensivo reforçado e ações de inteligência, para identificar e prender todos os envolvidos na morte do Cabo Paulo Roberto Lima Pereira. Denúncias que possam levar aos suspeitos estão sendo averiguadas. A Polícia Militar reforçou o policiamento em toda a extensão da Marginal Tietê com viaturas e motos ao longo de 28 pontos fixos. O trabalho é orientado por análise criminal e inclui ações de combate e prevenção aos crimes conhecidos como "quebra-vidro". A PM também está promovendo operações de trânsito na Marginal Tietê, como a Direção Segura e Fim da Linha, com o objetivo de coibir práticas criminosas. O policiamento rodoviário também foi reorientado nas principais rodovias que dão acesso à capital. Neste ano, o Policiamento de Trânsito prendeu 157 criminosos em flagrante, recapturou 35 procurados pela Justiça, apreendeu seis armas de fogo e 878 quilos de drogas em ações na via. Na quinta-feira (27), a Polícia Civil prendeu um suspeito investigado por uma série de roubos e furtos a veículos na Marginal Tietê e vias próximas. Com ele, foi apreendida um artefato para quebrar vidros e um celular."