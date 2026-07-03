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Policial expõe traição de mulher com homem casado após ela não enviar nudes

Ele é acusado de perseguir e chantagear uma jovem de 20 anos, exigindo o envio de fotos e vídeos íntimos sob ameaças de exposição social

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 23:44:01 Editado em 03.07.2026, 23:43:56
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Policial expõe traição de mulher com homem casado após ela não enviar nudes
Autor Imagem ilustrativa - Foto: Pexels

A Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) investiga um caso de extorsão, ameaça, injúria e stalking envolvendo um tenente-coronel da Polícia Militar. O oficial é acusado de perseguir e chantagear uma jovem de 20 anos, exigindo o envio de fotos e vídeos íntimos sob ameaças de exposição social. As informações são do jornalista Carlos Carone, do Metrópoles. Como ainda não houve o indiciamento do oficial, a identidade dele será preservada.

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A vítima manteve relacionamento casual com o militar por oito meses, entre outubro de 2025 e junho de 2026. A crise começou em 23 de junho, quando o suspeito descobriu que, durante o período em que se relacionavam, a jovem havia se envolvido com um terceiro homem, que é casado. Ao confrontar a vítima, que confirmou o envolvimento, o tenente-coronel teria iniciado uma série de perseguições e ameaças.

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Segundo o relato da vítima, o militar exigiu que ela gravasse e enviasse um vídeo íntimo. Caso se recusasse, ele revelaria o caso extraconjugal aos pais dela e à esposa do homem envolvido. Diante da recusa da jovem, o suspeito cumpriu a ameaça no mesmo dia. Após o episódio, a vítima bloqueou o militar, mas ele passou a utilizar números diferentes e transferências via Pix para enviar mensagens ofensivas, chamando-a por termos como “V*dia”, “vagb*nda” e “p**a”.

A vítima declarou sentir-se perseguida e temer por sua integridade física e psicológica. Ela solicitou medida protetiva de urgência contra o oficial, que também deve ser investigado pela Corregedoria da Polícia Militar.

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