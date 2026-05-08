Policial é içado de helicóptero para recolher crocodilo que devorou empresário; veja

Um policial sul-africano foi içado por um helicóptero em uma operação de extremo risco no rio Komati, no nordeste do país, para recuperar os restos mortais de um empresário desaparecido que teria sido devorado por um crocodilo de 4,5 metros e 500 quilos. O animal foi abatido e removido da água junto com o agente. Exames de DNA estão sendo realizados para confirmar a identidade da vítima, mas a descoberta de restos humanos e de seis tipos diferentes de sapatos no estômago do réptil levanta a suspeita de que o predador já havia atacado outras pessoas na região.

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O caso teve início na última semana, quando o carro do empresário ficou preso durante a tentativa de travessia de uma ponte baixa e alagada perto do Parque Nacional Kruger. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram apenas o veículo vazio, levando à hipótese de que o homem teria sido arrastado pela forte correnteza. Diante do cenário, a polícia montou uma ampla operação de busca envolvendo mergulhadores, drones e helicópteros. Durante as varreduras aéreas, os agentes localizaram uma pequena ilha fluvial onde vários crocodilos tomavam sol e notaram o comportamento atípico de um dos animais.

O réptil suspeito estava com a barriga extremamente cheia e não se assustou nem tentou entrar na água com a aproximação barulhenta das aeronaves, indicando que havia se alimentado recentemente. Por questões de segurança, o animal foi abatido antes da descida do policial.

Após a remoção bem-sucedida, o crocodilo foi levado ao Parque Nacional Kruger. No local, especialistas encontraram restos humanos e calçados, mas ainda não há certeza sobre este fato.

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As informações são do O Globo.