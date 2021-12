Da Redação

Policial é atropelado por moto em praça de pedágio; assista

Na manhã deste domingo (05), um grave acidente ocorreu em uma das praças de pedágio no trecho Leste do Rodoanel, em Itaquaquecetuba (SP).

Um piloto provocou um grave acidente após ultrapassar a cancela em alta velocidade, atropelando um policial militar. Veja as cenas abaixo.

As imagens mostram o momento em que a motocicleta atinge o PM. Com o impacto, o policial é “arremessado” e, em seguida, cai na pista. No entanto, o piloto, após o choque com o policial, perde o equilíbrio e cai.

Segundo matéria do Portal G1, o policial, que estava em uma operação, foi avisado pela concessionária que administra o trecho, sobre a moto em alta velocidade. Ele tentou dar uma ordem de parada na praça de pedágio em Itaquaquecetuba.

O caso aconteceu por volta das 10h30. Ambos os envolvidos, policial e piloto, foram levados às pressas a hospitais da região. Não há mais informações sobre o estado de saúde de ambos os envolvidos.

Policial é atropelado por moto em praça de pedágio; assista - Vídeo por: Reprodução

Fonte: Banda B e g1