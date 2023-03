Policial dá soco em mulher após briga por aparelho em academia; veja

Da Redação

Agressão aconteceu na terça-feira (28/02)

Uma jovem de 18 anos levou um soco no rosto de um policial militar de 27 anos, após uma discussão pelo uso de um aparelho de ginástica, em uma academia em Goiânia. A agressão física foi registrada na terça-feira (28/02) e gravada por uma câmera de segurança do estabelecimento.

Nas imagens é possível ver que os dois discutem. Em dado momento, a mulher empurra o homem e ele a agride com um soco no rosto. O policial também tenta agredir um rapaz que tenta intervir. O motivo do desentendimento, segundo testemunhas, seria o uso de um aparelho.

Em nota, a academia Bluefit disse que não compactua com atitudes de agressão e que o homem não faz mais parte do quadro de alunos da academia. Já a Polícia Militar afirmou que, "ao tomar conhecimento dos fatos, determinou a instauração de um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido, bem como adotou todas as providências cabíveis".

Até o momento, o policial não se manifestou sobre a agressão.

As informações são do G1.

Veja o vídeo:

