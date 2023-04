Policial compra moto, pilota menos de 1 km e morre em assalto

Da Redação

Marconi foi morto na tarde de quarta-feira

Um policial militar foi morto a tiros na tarde de quarta-feira (12) logo após adquirir uma motocicleta de alta cilindrada, em Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com as informações das autoridades, o sargento Marconi Rufino da Silva Júnior, de 51 anos, havia acabado de comprar o veículo, quando foi cercado por criminosos.

Testemunhas afirmaram que a vítima não chegou a andar um quilômetro completo antes de ser abordado pelos assaltantes. A moto ainda estava sem placa e o modelo, de 1,1 mil cilindradas, é avaliado em mais de R$ 80 mil.

Marconi foi morto logo após ser rendido por dois bandidos em uma moto. Um terceiro comparsa, que estava dando cobertura em outra moto, foi atrás do militar para mexer nos pertences da vítima.

Moradores relataram ter ouvido mais de 20 tiros.



O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta quinta-feira (13), pedindo informações que levem à prisão dos suspeitos da morte do sargento da Polícia Militar. Além disso, imagens de uma câmera de segurança de um prédio comercial serão utilizadas para esclarecer o caso.

fonte: Reprodução As autoridades buscam identificar os criminosos

Com informações do G1.

