Policial civil morre após passar mal durante prova de ciclismo em SC

O policial civil Célio Luis Liebl, de 64 anos, morreu na manhã deste domingo (15) após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma prova de ciclismo em Timbó, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O agente estava lotado no Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, e participava da etapa Primavera do Desafio Soul Vale Europeu.

LEIA MAIS: Médico de Maringá sofre capotamento na PR-170 a caminho do trabalho em Borrazópolis

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a coordenação do evento, Liebl disputava a categoria Amador Master e era um participante habitual da competição. Nos quilômetros finais da prova, o ciclista passou mal e sofreu uma queda. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h30 para prestar socorro na Rua Tiroleses, uma via de terra localizada no bairro de mesmo nome.

O resgate mobilizou as equipes de solo e também o helicóptero Arcanjo 3, do Corpo de Bombeiros Militar. Apesar dos esforços das equipes de emergência, a vítima não resistiu.

A identidade do agente foi confirmada pela Polícia Civil de Jaraguá do Sul. Em nota oficial, a instituição lamentou a perda irreparável e prestou solidariedade aos familiares e amigos, desejando força e conforto neste momento de dor. A Polícia Científica do município também manifestou condolências pela morte do profissional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são do G1.