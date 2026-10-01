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Policial civil bêbado é preso após atropelar mãe e filho em cruzamento de São Paulo

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um policial civil foi preso após atropelar três pessoas, sendo duas delas mãe e filho, na quarta-feira, 30, no cruzamento da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Pedro Vicente, no bairro de Santana, zona norte de São Paulo. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e não há informações do estado de saúde delas. A defesa do agente não foi localizada.

De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, a corporação foi acionada para atender a ocorrência. "No local, os policiais constataram que três pedestres tinham sido atropelados por um veículo que fugiu em seguida", disse.

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Durante as diligências nas imediações, a equipe localizou o automóvel Cobalt envolvido, constatando tratar-se de uma viatura descaracterizada da Polícia Civil, conduzida por um agente daquela instituição.

"O condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez e recusou-se a realizar o teste do etilômetro, recebendo voz de prisão em flagrante", acrescentou a PM.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas, na área central da cidade, onde permanecem sob cuidados médicos.

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A ocorrência foi encaminhada à Corregedoria da Polícia Civil, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e recolheu o armamento.

Ele determinou a realização de exames periciais no veículo e ratificou a prisão em flagrante do condutor nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. Foi registrado um boletim de ocorrência da Polícia Civil.

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