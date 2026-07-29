Policial atira e mata suspeito após dois assaltos em sequência na região do Pacaembu

Um suspeito que teria cometido dois assaltos em sequência morreu após ser baleado por um policial militar no Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 29.

A Guarda Civil Municipal (GCM) informou que uma mulher abordou agentes que faziam patrulhamento pela região e relatou ter sido assaltada por um homem, que levou todos os seus pertences, com exceção de um iPad. Com o aparelho, ela mostrou aos guardas que conseguia rastrear a localização de seu celular.

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Uma equipe foi até o endereço apontado pelo rastreador, mas, durante o deslocamento, foi abordada por uma pessoa que relatou que um policial militar havia intervindo em uma tentativa de roubo na região e precisava de apoio.

A Polícia Militar informou que o agente estava a caminho do trabalho quando flagrou o crime na rua Major Natanael, próximo ao Cemitério do Araçá. Segundo a corporação, o suspeito havia abordado um veículo parado no semáforo e aparentava estar armado.

O policial interveio e baleou o homem. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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A PM afirmou que o objeto utilizado pelo suspeito era uma réplica de arma de fogo. Segundo a GCM, a primeira vítima reconheceu o homem como o autor do assalto e identificou que o celular dela estava no bolso dele.

A área foi preservada para perícia. O caso foi apresentada no 78º Distrito Policial, nos Jardins, mas posteriormente foi encaminhado ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde o registro está em andamento.