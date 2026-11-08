Policial atira dentro de van, mata mulher, fere amigos e diz que não lembra de nada

Honem estava em uma van com 16 pessoas que voltavam da comemoração do aniversário dele

Um policial militar de 27 anos abriu fogo dentro de uma van na Asa Sul, em Brasília (DF), na madrugada deste domingo (08), matando uma mulher e ferindo outras quatro pessoas. O crime ocorreu próximo a um posto de combustíveis na altura da 302 Sul.

O policial foi preso horas depois no Parque da Cidade. Em depoimento à polícia, afirmou que não se lembra de nada sobre o ataque. A arma usada no crime e o celular dele foram apreendidos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o policial estava em uma van com 16 pessoas que voltavam da comemoração do aniversário dele, celebrado na sexta-feira (6). O veículo havia sido alugado para transportar o grupo. A van seguia para Ceilândia quando o pneu furou e o motorista parou no posto.

Antes de embarcarem, a esposa do policial teria ficado irritada ao ver o marido abrir a porta de um carro de aplicativo para outras mulheres que estavam no local. Ela jogou água no rosto dele, que ficou alterado.

Já dentro da van, Alessandra da Silva Oliveira Andrade, de 26 anos, amiga da esposa do militar, fez um comentário que o desagradou. Ele passou a ameaçá-la de morte e disse que atiraria contra ela. Em seguida, também ameaçou matar a própria esposa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O policial dormiu por cerca de 30 minutos durante o trajeto. Ao acordar, afirmou que os outros passageiros estavam falando dele e ameaçou matar todos que estavam na van.

Quando o motorista parou no posto, alguns passageiros desembarcaram. Foi nesse momento que o policial começou a atirar contra as pessoas que estavam dentro do veículo. Em seguida, desembarcou e continuou atirando contra a van até a munição da arma acabar.

Alessandra foi atingida e morreu ainda dentro da van. Outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas a esposa do militar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) constatou a morte de Alessandra e socorreu três feridos que estavam conscientes e estáveis. Uma quarta vítima foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Metrópoles solicitou informações sobre o estado de saúde dessa vítima e aguarda retorno.

Moradores da região relataram que acordaram com os tiros por volta das 3h40. “Houve um tiroteio aqui no posto da quadra. Alguns jovens foram baleados. Maior confusão! Acordamos com os tiros umas 3h40. Foram muitos”, informou uma moradora.

Em nota, a PMDF informou que a motivação do crime está em apuração e que a própria corporação localizou e prendeu o suspeito. Leia a íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O caso permanece em andamento na delegacia para os procedimentos legais e a apuração dos fatos. A PMDF lamenta profundamente o episódio, manifesta solidariedade aos familiares e amigos da vítima fatal e deseja pronta recuperação às pessoas feridas. A instituição reafirma que não compactua com condutas dessa natureza e que todas as medidas legais, criminal, disciplinar e administrativas cabíveis serão adotadas.”

O caso segue sob investigação.