Policiais se ferem após casa explodir durante mandado de busca; vídeo

As imagens impressionam

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Policiais ficaram feridos após uma residência explodir no momento em que eles realizavam um mandado de busca. Imagens da explosão, que ocorreu na noite dessa segunda-feira (4) no estado da Virgínia (EUA), circulam nas redes sociais. (Assista abaixo)

continua após publicidade

As autoridades informaram que foram acionadas no fim da tarde após receberem denúncias de disparos de arma fogo na região do condado de Arlington, próximo a Washington.

A polícia deu início a uma investigação do caso. Inclusive, recorreu à Justiça para ter autorização para realizar buscas na casa de um suspeito. Assim que os agentes receberam o aval, foram para a frente do imóvel.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Apucarana debate distribuição de remédios à base de canabidiol; vídeo

Já no início da noite, quando estavam no local, ouviram novos disparos. Por volta das 20h30, pelo horário local (22h30, em Brasília), o suspeito disparou várias vezes até que a residência de dois andares explodiu, provocando um incêndio. Destroços da casa também foram lançados contra os policiais e imóveis vizinhos.

Veja:

continua após publicidade

tnonline

Conforme a mídia local, os agentes não se feriram gravemente. Não foi divulgado sobre o que houve com o suspeito que estava no interior da casa. Também não há informações sobre a existência de outras pessoas dentro do imóvel.



continua após publicidade

O Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos disse que agentes federais e investigadores federais de bombeiros estavam no local e auxiliando na investigação.

O caso está sendo apurado.

Siga o TNOnline no Google News