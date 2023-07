Policiais são presos em flagrante por roubarem 50kg de cabelo humano

A "casa caiu" para um policial civil e um cabo da Polícia Militar (PM) suspeitos de roubarem 50kg de cabelo humano. Eles foram presos na última segunda-feira (17) em Corumbá, Mato Grosso do Sul, após uma denúncia. Além dos agentes, um comparsa deles, monitorado por tornozeleira eletrônica, também foi preso por participação no crime.

A Polícia Civil, que investiga o caso, informou que o trio abordou um carro de aplicativo, rendeu as vítimas e roubou as duas malas com os cabelos. Os itens são avaliados em aproximadamente R$ 150 mil.

Os criminosos foram presos logo em seguida, na região do anel viário da rodovia BR-262, em Corumbá.

Diante do flagrante, os policiais disseram que haviam tentado prender os supostos autores do contrabando, depois de terem recebido informações a respeito do crime, mesmo estando de folga. O carro usado pelos suspeitos pertencia à sogra do policial militar e estava sem a placa dianteira, com a identificação traseira adulterada. No veículo, foi encontrado um coldre e três máscaras de pano.

O cabo da PM contou que estava em casa quando recebeu telefonema do investigador, chamando para auxiliá-lo na prisão dos contrabandistas. Já o policial civil preferiu se manifestar apenas diante do delegado. O trio foi autuado por facilitação de contrabando e roubo qualificado.

Com informações do G1.

