Da Redação

Policiais são flagrados tendo relações sexuais em viatura

Dois policiais foram flagrados tendo relações sexuais no interior de uma viatura, em Ecatepec de Morales, no México.

Um registro do momento foi divulgado nas redes sociais e, nas imagens, é possível ver uma viatura policial estacionada em um local pouco movimentado. No momento em que o pedestre se aproxima do veículo, nota que há policiais em pleno ato sexual, com o banco do passageiro reclinado.

Os agentes estavam "tão envolvidos" que não perceberam que foram filmados. Segundo as informações do jornal mexicano El Universal, na última semana o casal foi demitido por "violação do regime disciplinar".