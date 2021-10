Da Redação

Policiais salvam cadela deixada amarrada em linha férrea

Uma cachorrinha foi deixada amarrada para morrer em uma linha férrea, porém, policiais militares que estavam de folga salvaram o animal. O caso aconteceu em Luziânia, Goiás.

continua após publicidade .

Na manhã desta quinta-feira (14), após cumprir um turno de 24 horas, os soldados da Polícia Militar (PM) Tiago Meireles e Patrick Thaynan Araújo retornavam para suas casas. Mas, ao passarem por uma linha férrea, notaram que havia uma movimentação estranha.

Eles foram averiguar e encontraram uma cadela amarrada com uma corda no trilho. O animalzinho havia sio deixado para morrer no local.

continua após publicidade .

Os PMs gravaram o momento em que salvam o animal. Nas imagens é possível ver o agente se abaixando e desamarrando a cadela dos trilhos. Veja:

Policiais salvam cadela deixada amarrada em linha férrea - Vídeo por: TvM

Na sequência, o cachorrinha foi encaminhada para uma clínica veterinária, onde foi submetida a exames. A cadela está bem e aguarda adoção.

Com informações; Metrópoles.