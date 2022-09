Policiais rodoviários prendem suspeitos de roubos de veículos na BR-101

Daniela Amorim (via Agência Estado)

Quatro suspeitos foram presos por policiais rodoviários federais na noite do sábado, 10, na rodovia na BR-101, na altura do município de Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os agentes apreenderam três pistolas e carregadores.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a equipe fazia um patrulhamento ostensivo na rodovia para coibir "o aumento do roubo a veículos que tem assolado os usuários" que utilizam a Niterói-Manila, informou a corporação, em nota.

Os agentes suspeitaram de ocupantes de um veículo de passeio de cor branca, que não obedeceram ao comando de parada.

O automóvel teria continuado a acelerar, mas os policiais conseguiram realizar a abordagem aos ocupantes na praça do pedágio.

Os agentes relataram terem encontrado embaixo do banco traseiro do veículo as três pistolas e os carregadores, embora sem munições.

Também observaram que o automóvel tinha passado por uma adulteração do número chassi e do número de motor.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.