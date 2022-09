Policiais prendem suspeitos de golpe em caixas eletrônicos de bancos no Rio

Daniela Amorim (via Agência Estado)

Policiais civis prenderam em flagrante no sábado, 10, quatro suspeitos de integrarem uma quadrilha que aplicava golpes em caixas eletrônicos de agências bancárias na zona sul do Rio de Janeiro. No golpe, os criminosos inseriam um dispositivo que fazia o cartão da vítima ficar preso no caixa eletrônico dos bancos.

Os golpistas ofereciam então ajuda à vítima, informando um telefone falso, como se fosse o do banco, e conseguiam obter a senha do cartão retido na máquina. Quando as vítimas desistiam de tentar resgatar o cartão e o deixavam preso no terminal, o grupo realizava saques e compras com o cartão da vítima, informou a Polícia Civil.

Os criminosos também imprimiam adesivos falsos com o telefone da central de atendimento e mensagens para que o cliente se dirigisse a outro terminal, fazendo com que as vítimas fossem obrigadas a usar o caixa eletrônico adulterado, que tinha o dispositivo que travava o cartão.

Os suspeitos foram presos por agentes da 10ª Delegacia de Polícia, de Botafogo, pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Os policiais já investigavam a quadrilha por sete crimes registrados na delegacia. A prisão ocorreu quando a quadrilha aplicava o golpe em uma nova vítima.

Os detidos foram encaminhados para o sistema prisional e ficarão à disposição da justiça, informou a Polícia Civil.