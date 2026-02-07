Policiais fantasiados de ETs prendem suspeitos de vender bebida adulterada em SP

Três homens foram presos vendendo bebidas fabricadas clandestinamente durante o bloco da Ivete Sangalo no Parque do Ibirapuera neste sábado, 7. Os policiais estavam infiltrados na multidão, fantasiados de extraterrestres.

Além dos vendedores de bebida adulterada, a Polícia Civil encontrou suspeitos de furto de celulares. Um homem estava com três aparelhos escondidos na roupa e assumiu que a função era guardar os objetos furtados por outros do mesmo grupo.

Desses três aparelhos, duas vítimas dos furtos foram identificadas e conseguiram recuperar os celulares. Todos os suspeitos foram presos e os materiais apreendidos.

De acordo com a Polícia Militar, o megabloco "Quem Pede, Pede" levou 1,2 milhão de foliões aos arredores do Parque do Ibirapuera, na zona sul.

Por conta da superlotação, o bloco chegou a ser interrompido por cerca de 50 minutos, mas retomou o cortejo e finalizou pouco antes das 13h, seguido pelo show de Alceu Valença, com o bloco "Bicho maluco beleza".

A Polícia Civil tem recorrido nos últimos anos a agentes à paisana entre os foliões. Além disso, a Polícia Militar informou que atuará com cerca de 5,2 mil policiais e 2,5 mil viaturas, com apoio de drones e câmeras nos blocos.

A Prefeitura planeja usar 23 drones com reconhecimento facial para monitorar os megablocos. Nesses eventos, também haverá vigilância com as 482 câmeras do Smart Sampa.

As mais de 40 mil câmeras do programa, espalhadas pela cidade, vão supervisionar o carnaval. Esse é o segundo ano em que a tecnologia é usada.