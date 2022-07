Policiais esperam foragida terminar o treino para prendê-la; entenda

Da Redação

Carla Dayanne Gomes da Silva, de 33 anos, foi presa nesta segunda-feira (25)

Foragida da Cadeia Pública Feminina da cidade de Boa Vista desde o dia 11 de julho, Carla Dayanne Gomes da Silva, de 33 anos, foi presa nesta segunda-feira (25) por policiais da Divisão de Inteligência e Captura (Dicap). Porém, o que vem chamando a atenção é que os agentes seguiram a mulher até uma academia, esperaram a mulher terminar a sequência de exercícios físicos, para só então prendê-la.

Condenada por tráfico de drogas, Carla Dayanne cumpria pena em regime aberto. Ela passou a ser considerada foragida após a Justiça decretar a regressão para o regime semiaberto, porque ela deixou de ir à unidade prisional assinar mensalmente a frequência e de comprovar endereço e ocupação lícita, informou a Dicap.





Como aconteceu?

A Assessoria Especial de Inteligência (AEI) da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, responsável pelo sistema prisional, recebeu informações sobre o paradeiro da mulher e, durante as investigações, os agentes policiais localizaram a foragida saindo de casa e indo para a academia. Com isso, ela foi seguida e monitorada.

Depois que acabou o treino, ela foi abordada na saída do estabelecimento. Agentes optaram por não abordá-la dentro do local para evitar constrangimento e exposição do estabelecimento.

Carla Dayanne não ofereceu resistência. Após a ação, ela foi conduzida para a sede da Dicap e entregue na Cadeia Pública Feminina.





Fonte: Informações do g1.

