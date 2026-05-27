Polícia trabalha para identificar 4 corpos encontrados em terreno do Sacomã, zona sul de SP

A polícia continua trabalhando para identificar os quatro corpos encontrados em um terreno no Sacomã, na zona sul de São Paulo. Três foram localizados na tarde de segunda-feira, 25, e um quarto corpo foi achado no local na tarde de terça-feira, 26.

O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

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"A confirmação oficial das identidades ainda depende da conclusão dos laudos periciais", afirma a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Conforme a investigação, as equipes da especializada prosseguem com as diligências visando a identificação das quatro vítimas, assim como o devido esclarecimento dos fatos.

Entenda o caso

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A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) afirmou, em nota, que os três primeiros corpos foram localizados por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana Ambiental, que realizava patrulhamento na região de Heliópolis.

Os guardas identificaram uma área de vegetação com forte odor e sinais de terra remexida na Rua Anísio Spíndola Teixeira e, ao se aproximarem para averiguar, encontraram três corpos enterrados.

A SSP informou na tarde de segunda que foi localizado um quarto corpo. Segundo a SSP-SP, as vítimas ainda não foram identificadas.