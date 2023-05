Polícia resgata cachorra com suásticas nazistas pintadas no corpo

Da Redação

Leslie foi vítima de maus-tratos

Uma cachorrinha de três meses de idade foi resgatada pela polícia e encaminhada a uma ONG após ser vista solta pelas ruas com suásticas nazistas desenhadas pelo corpo. A situação ocorreu em Missouri, nos Estados Unidos.

O animal estava abandonado e em estado crítico, com o corpo cheio de suásticas e insultos desenhados em vermelho. A situação do animal, no entanto, não foi o motivo pelo qual as autoridades o acolheram. A cachorra batizada como Leslie vivia solta e andava livremente pelas ruas, o que levou a polícia da região a recolhê-la e encaminhá-la para a ONG.

Os voluntários da Rescue One, associação de resgate animal eleita para abrigar a cadela, estão dispostos a mudar o destino dela. “Leslie está indo tomar banho para retirar todo o ódio. Só aceitamos amor aqui”, disseram, em entrevista à emissora Fox.

SUÁSTICA

Suástica é, originalmente, um símbolo místico que originalmente representa a busca pela felicidade, salvação e boa sorte. Também é considerada uma representação cíclica do nascimento, ou seja, do movimento de renovação da vida.

O símbolo da cruz suástica, entretanto, se popularizou a partir do surgimento do movimento Nazista, que adotou esta imagem como ícone do seu partido (Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores), a partir de 1920. A imagem foi adotada pelo Nazismo como um símbolo representativo da supremacia da raça ariana.

Foi a partir do uso pelo Nazismo e devido às atrocidades cometidas durante o período da Segunda Guerra Mundial que a cruz suástica ganhou um significado negativo, pois representa até hoje a memória dos atos desumanos praticados pelos membros do III Reich durante o Nazismo.

Em alguns países, por exemplo, o uso da suástica é proibido e considerado crime de apologia ao nazismo. No Brasil, conforme a lei nº 7.716/89 (que prevê os crimes ligados à preconceito racial), quem fabricar ou utilizar a cruz suástica como forma de apologia aos ideais nazistas pode ser punido com até 5 anos de prisão.

Com informações do Metrópoles e Significados.

