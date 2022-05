Polícia recaptura homem condenado a 196 anos de prisão

Da Redação

Condenado a 196 anos de prisão e acusado de cometer mais de 100 estupros, Wanderson Alves Carvalho, conhecido como Dentinho, foi recapturado na tarde deste domingo (15). O homem, que fugiu do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia em dezembro do ano passado, foi encontrado no Pará. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás, o foragido foi encontrado após um trabalho conjunto entre a Polícia Penal do Estado de Goiás e as forças de segurança do Pará.

Mais informações sobre a recaptura do foragido serão apresentadas nesta segunda-feira (16).

“Dentinho” agiu entre 2001 e 2004, em Goiânia e região metropolitana. Para cometer os estupros, ele costumava usar uma bicicleta, vestia boné e bermuda. Ele abordava, principalmente, universitárias e a tática era quase sempre a mesma.

O estuprador pedia uma informação na rua e, quando a mulher ia responder, ele a atacava com uma arma. Em seguida, a vítima era levada para uma área baldia, onde ele não só praticava o estupro, mas também roubava pertences, como joias e celulares.

Wanderson chegou a fugir da prisão numa situação anterior, em maio de 2004, em Paraúna (GO), a 160 quilômetros de Goiânia. Nessa fuga, a polícia levou quase um mês para localizá-lo.

