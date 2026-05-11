Polícia procura por desembargador desaparecido há quase 1 mês no Rio; entenda o caso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento do desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), há quase um mês.

O magistrado, de 64 anos, está desaparecido desde 14 de abril. O caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiro.

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O TRF-2 diz que o Gabinete de Segurança Institucional do tribunal tem mantido contato contínuo com a polícia, que apura o caso.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o desembargador teria sacado R$ 1 mil e entrado em um táxi para a Vista Chinesa, um mirante na zona sul do Rio, no dia 14 de abril, último dia em que foi visto.

Desembargador foi afastado

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O desembargador foi afastado de forma cautelar pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em maio do ano passado pelo envolvimento do magistrado em um caso de violência doméstica, resistência à prisão, lesão corporal contra policiais e abuso de autoridade.

De acordo com o CNJ, "as circunstâncias do caso indicariam um comportamento explosivo e irascível, incompatível com os requisitos mínimos para o exercício da função jurisdicional".

"A sociedade espera e exige que os magistrados mantenham uma postura condizente com os deveres inerentes à responsabilidade do cargo, sobretudo por julgarem questões sensíveis que impactam diretamente os cidadãos e as famílias brasileiras. A confiança no Poder Judiciário é um princípio fundamental que deve ser resguardado pelo CNJ através de medidas como tais", afirmou o ministro Mauro Campbell Marques.