Polícia procura 4º suspeito de envolvimento na chacina do DF

PROCURADO: Carloman dos Santos Nogueira, de 26 anos, morador da região de Santa Maria

Um quarto suspeito pela chacina da família da cabeleireira Elizamar Silva no Distrito Federal está na mira da Polícia Civil. Três pessoas estão presas e, neste domingo, a polícia divulgou a foto e o nome de mais um suposto envolvido: Carloman dos Santos Nogueira, de 26 anos, morador da região de Santa Maria, no DF (veja foto acima).

A investigação da polícia iniciou com o desaparecimento da cabeleireira e dos filhos. Agora, de10 pessoas desaparecidas, sete corpos foram encontradas e cinco identificados.

Durante a investigação, a polícia do DF encontrou impressões digitais de Carlomam no cativeiro usado pelos criminosos e também no carro de um dos suspeitos.

fonte: REPRODUÇÃO Seis corpos encontrados seriam de Elizamar, dos três filhos, e de Renata e Gabriela.

DESAPARECIMENTOS

No dia 12 de janeiro, a cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, desapareceu com três filhos pequenos, no Distrito Federal. Segundo a polícia, ela teria saído de casa com um carro para buscar o marido, Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos.

O carro de Elizamar foi encontrado carbonizado no dia 13 de janeiro, em Cristalina (GO).Dentro do veículo foram encontrados quatro corpos.Um exame confirmou que os corpos que estavam no carro eram de Elizamar e dos três filhos: Gabriel da Silva, de 7 anos; Rafael da Silva, de 6 anos; e Rafaela da Silva, de 6 anos.

No dia 14 de janeiro, a polícia registrou o desaparecimento de Thiago Belchior, marido de Elizamar, além dos pais dele e de uma irmã. A polícia também registrou o sumiço de Claudia Regina Marques de Oliveira e Ana Beatriz Marques de Oliveira.

No dia 17 de janeiro, a Polícia Civil prendeu três suspeitos de envolvimento no caso. A polícia trabalha com a hipótese que o crime tenha sido motivado por dinheiro.

Com informações do G1.

