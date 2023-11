Polícia procura 20 de quadrilha de falsos advogados por golpe com precatórios

As Polícias Civis do Paraná e do Ceará abriram na manhã desta quarta-feira, 22, uma operação para prender 20 supostos integrantes de uma quadrilha de "falsos advogados". Segundo os investigadores o grupo aplicava golpes em diferentes Estados com a promessa de liberação de precatórios - valores que o poder público é condenado a pagar aos cidadãos.

continua após publicidade

Os agentes cumprem ainda 63 ordens de busca e apreensão em Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba (CE) e em Guarulhos (SP). As investigações contaram com o apoio da seccional paranaense da Ordem de Advogados do Brasil.

De acordo com as investigações, a quadrilha sob suspeita tinha como principal alvo vítimas do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo que tinham valores a receber. O grupo fazia cobranças a pretexto de liberar o pagamento dos valores.

continua após publicidade

Segundo a OAB do Paraná, somente em Curitiba, ao menos 50 pessoas registraram boletim de ocorrência relatando o modo de agir do grupo.

Segundo a Polícia, o grupo também "afrontava o Judiciário falsificando documentos judiciais como acórdãos e sentenças". A quadrilha aplicava os golpes via aplicativos de mensagens e, após coletar informações sobre os processos das vítimas, pedia dinheiro com a promessa de que seriam liberados os valores determinados pela Justiça.

Os investigados criavam empresas e se passavam por representantes de escritórios de advocacia. Na realidade, nos endereços das supostas bancas funcionavam pastelarias e lojas.