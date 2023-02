Polícia prende suspeito de roubar carro do cantor Péricles

Da Redação

Um rapaz de 23, suspeito de roubar o carro do cantor Péricles, 53, foi preso nesta quarta-feira (22) pela Divecar (Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas). A informação foi confirmada a Splash pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Conforme a SSP, o jovem seria o responsável por conduzir o carro usado na prática do crime contra Péricles na última quinta-feira (16), em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Ele confessou o crime, praticado com a ajuda de um segundo criminoso, ainda não encontrado, e disse que jogou fora as placas do automóvel após o assalto.

O rapaz já era procurado pela Polícia Civil por suspeita de roubo e tinha a prisão decretada por assalto.

Na semana passada, Péricles foi rendido por criminosos que levaram seu automóvel e alguns pertences. Posteriormente, os investigadores localizaram o veículo em um desmanche na zona leste da capital.

O desmanche em que o carro foi encontrado fica na Rua Arroio Real, na Vila São Nicolau, Zona Leste da capital do estado. A informação foi descoberta via um informante, que avistou um caminhão em que estava o carro, a caminho do desmanche. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

