Polícia prende suspeito de participar de assalto milionário a banco da paulista em 2011

Redação (via Agência Estado)

Policiais militares prenderam na manhã desta quarta-feira, 29, um homem de 49 anos acusado de participar do assalto milionário a uma agência do Banco Itaú em agosto de 2011, na Avenida Paulista, região central de São Paulo.

O suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto e foi apreendido após a polícia receber uma denúncia anônima, informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP).

O homem, que não foi teve a identificação revelada, foi abordado ao sair de casa, no bairro Cachoeirinha, na zona norte, e levado até o 72º Distrito Policial (DP) da cidade, onde se encontra à disposição da Justiça.

O crime é considerado um dos maiores assaltos a banco da história do País. Na ocasião, uma quadrilha de 13 pessoas arrombou 161 cofres e levou joias, pedras preciosas, barras de ouro, documentos em um valor estimado em R$ 500 milhões.

De acordo com as investigações da época, o grupo planejou o assalto por cerca de um ano e, supostamente, contou com a colaboração de um vigilante da agência e também com um operador da central de segurança do banco, que desativou os alarmes do local.

A ação começou na madrugada do dia 27 de agosto e durou cerca de 10 horas.

Em 2018, a Polícia Civil prendeu um dos mentores do roubo. João Paulo dos Santos, de 40 anos, foi preso na em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Ele estava foragido desde 2013 e tinha mandado de prisão em aberto expedido pelo Fórum Central da Barra Funda.