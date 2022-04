Polícia prende suspeito de matar namorada grávida em SP

Da Redação

Polícia prende Thiago Barros, suspeito de matar namorada grávida a facadas em Osasco

Segundo o portal G1/São Paulo, a polícia prendeu Thiago Barros, suspeito de matar a namorada, Nilmara Rodrigues Souza, a facadas nesta sexta-feira (15) em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo familiares, ela estava grávida dele, de dois meses.

Após uma denúncia anônima, Thiago foi encontrado em uma clínica de reabilitação no Morro Doce, na Zona Oeste da capital paulista. Ele não reagiu à prisão e confessou o assassinato. Para a polícia, disse que cometeu o crime após uma discussão por ciúmes.

O crime

A jovem de 29 anos foi morta na própria casa, na comunidade Vila Ayrosa. Ela estava com os dois filhos em casa, de 2 e 7 anos, de outro relacionamento. Após o crime, Thiago cortou a mangueira do gás e trancou as crianças em casa. Ele chamou o Samu e fugiu. Os filhos de Nilmara sobreviveram.

O velório de Nilmara está marcado para a tarde deste sábado em um cemitério de Osasco.

Segundo relatos de amigos e vizinhos, Thiago agredia a vítima constantemente. O relacionamento era recente, e eles moravam juntos há dois meses.

O caso foi registrado como feminicídio no 5º Distrito Policial de Osasco.

As informações são do G1/São Paulo