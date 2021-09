Da Redação

Polícia prende quadrilha por tráfico de "geléia" de maconha

Em uma operação contra o tráfico de drogas, a Polícia Civil de São Paulo prendeu ao menos 10 pessoas, em bairros diferentes da Região Metropolitana da capital paulista. Na ação, foi apreendida uma nova apresentação de maconha. A droga era comercializada em textura pastosa, como uma geleia, para ser consumida como alimento.

continua após publicidade .

De acordo com reportagem do G1, os suspeitos de integrar uma quadrilha investigada pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) usavam as redes sociais para vender, além da ‘geleia de maconha’, ecstasy, cocaína e haxixe para jovens de classe média alta em festas universitárias fechadas. Na operação, além das drogas, a polícia apreendeu cerca de R$ 10 mil, que seriam fruto da venda dos entorpecentes.

fonte: Divulgação Polícia Civil

continua após publicidade .

Junto com as prisões, a polícia cumpriu ainda 36 mandados de busca e apreensão nas residências e endereços dos investigados, alguns em bairros de alto padrão, como Higienópolis, no centro de São Paulo, e em Perdizes e Pinheiros, na zona oeste da cidade.

Das 10 pessoas detidas, sete seguem presas até a publicação desta reportagem. Os suspeitos foram indiciados por tráfico de drogas e podem responder também por formação de quadrilha.

Com informações: Metrópoles