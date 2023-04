Polícia prende homem suspeito de matar e esquartejar mulher trans

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Thiago Salgado dos Santos estava foragido da Justiça desde o dia 18 de janeiro

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro suspeito matar e esquartejar Taila Ariany Santos, de 31 anos. A vítima foi encontrada dentro de uma casa em Vigário Geral, Zona Norte do Rio.

continua após publicidade .

A vítima trabalhava como garota de programa e desapareceu no dia 4 de janeiro, quando entrou em carro de aplicativo na sua casa, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, para realizar um atendimento. Seus amigos estranharam seu sumiço e conseguiram rastrear a corrida pelo aplicativo.

- LEIA MAIS: Polícia encontra partes de corpo esquartejado durante ritual satânico

continua após publicidade .

O homem identificado como Thiago Salgado dos Santos estava foragido da Justiça desde o dia 18 de janeiro, quando a 4ª Vara Criminal da Capital, expediu um mandado de prisão contra ele por homicídio. Ele foi preso na Praça da República, no Centro do Rio e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga o caso.

CONFISSÃO NAS REDES SOCIAIS

Segundo a polícia, partes do corpo da vítima foram localizadas na casas do suspeito que também estava no local mas conseguiu fugir. O criminoso estaria com serrote, um facão, pá e carrinho de mão, que seriam usadas para enterrar o corpo de Taila.

Nas redes sociais, Thiago chegou a publicar detalhes do crime e afirmou que "apenas se defendeu". Pouco tempo depois, a publicação foi apagada.

continua após publicidade .

"Postaram minha foto, me chamando de assassino. Apenas me defendi. Ela fez algo que não podia ser feito, eu dei um tapa nela e ela reagiu, puxando uma espécie de cortante. Corri para a cozinha, peguei uma faca e aí começou. Eu não premeditei nada, porque eu faria uma coisa dessas em minha própria casa? Estava tentando recomeçar a minha vida. Essa pessoa f... minha vida e agora vou ter que ficar no tráfico", escreveu o suspeito na postagem.

fonte: reprodução/g1 Taila Ariany Santos

Siga o TNOnline no Google News