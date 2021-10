Da Redação

Polícia: Placa em rodovia não indica caminho para 'Round 6'

Uma placa diferente em uma rodovia de Thames Valley, no Reino Unido, tem atraído a atenção de diversos motoristas. A sinalização contém figuras geométricas enfileiradas semelhantes ao da série sul-coreana "Round 6". Nesta série, que no inglês é chamada "Squid Game", o triângulo, quadrado e círculo enfileirados representam o jogo mortal em que os participantes arriscam a própria vida para se tornarem milionários.

continua após publicidade .

Estas figuras geométricas constam na placa e, por conta disto, o departamento de polícia local afirmou, por meio de uma rede social, que a sinalização não indica o caminho para "Round 6".



De acordo com as autoridades, os símbolos enfileirados à beira da estrada alertam para uma alteração no fluxo enquanto há trabalhos na pista. "Nós podemos confirmar que esta sinalização no trevo da M4 em Thames Valley não vai te levar para a série popular da Netflix 'Round 6'. Ela só indica rotas alternativas durante trabalhos na pista... ufa!", disse a polícia.

continua após publicidade .

A explicação, repleta de bom humor, foi feita pelos agentes após uma imagem da placa viralizar e levantar teorias dos fãs da série.