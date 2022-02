Polícia Militar apreende 242 toneladas de carvão no PR

Da Redação

Policiais militares do Batalhão Ambiental apreendem 242 toneladas de carvão em Nossa Senhora das Graças, no norte do Paraná na manhã desta terça-feira (8).

Durante fiscalização, duas carvoarias foram autuadas. Uma delas tinha 15 fornos e quatro donos e a outra 10 fornos e dois proprietários.

Os empreendimentos foram embargados por não possuírem licença ambiental exigida por Lei.

Também foram feitos 14 autos de infração ambiental no valor de R$ 355.548,00. Além de confeccionados seis termos circunstanciados.