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Polícia localiza corpo de desembargador que estava desaparecido há mais de um mês no Rio

Escrito por Caio Possati (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 17:51:00 Editado em 19.05.2026, 17:59:43
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A Polícia Civil do Rio de Janeiro localizou nesta terça-feira, 19, o corpo do desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que estava desaparecido desde o dia 14 de abril.

O cadáver do magistrado foi encontrado nos arredores do mirante Vista Chinesa, na zona sul da capital fluminense, por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e do Corpo de Bombeiros. O corpo não apresentava sinais de violência.

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A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou a perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). "Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", informou a Polícia Civil.

Na semana passada, a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, informou que Ribeiro Filho teria sacado R$ 1 mil e entrado em um táxi para a Vista Chinesa, um mirante na zona sul do Rio, no dia 14 de abril, último dia em que foi visto.

Em maio do ano passado, o desembargador foi afastado cautelarmente pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por envolvimento em um caso de violência doméstica, resistência à prisão, lesão corporal contra policiais e abuso de autoridade.

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De acordo com o CNJ, "as circunstâncias do caso indicariam um comportamento explosivo e irascível, incompatível com os requisitos mínimos para o exercício da função jurisdicional".

"A sociedade espera e exige que os magistrados mantenham uma postura condizente com os deveres inerentes à responsabilidade do cargo, sobretudo por julgarem questões sensíveis que impactam diretamente os cidadãos e as famílias brasileiras", afirmou o ministro Mauro Campbell Marques na ocasião.

"A confiança no Poder Judiciário é um princípio fundamental que deve ser resguardado pelo CNJ por meio de medidas como essas", acrescentou.

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Em nota, o Tribunal Regional da 2ª Região diz que recebeu a informação da localização do corpo de Alcides Martins Ribeiro Filho com "profundo pesar", embora ressalte que o órgão não teve um "reconhecimento oficial da identidade" da vítima.

"Assim que a identificação for formalmente concluída pelas autoridades competentes, novas informações serão comunicadas por este Tribunal", afirmou o tribunal.

A identidade do corpo foi confirmada por meio de nota pela Polícia Civil, que informou a transferência do corpo ao IML.

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